Quando lo strappo di mercato viene ricucito: i precedenti più famosi
Lookman ha chiesto la cessione all'Atalanta e non si sta allenando con i nerazzurri, ma l'Inter non alzerà l'offerta. Il futuro dell'attaccante è quindi un rebus. Ma tra malumori vari e litigi, sono tanti i giocatori che hanno chiesto di essere venduti per poi fare pace con la società e tornare a giocare. E' successo proprio allo stesso Lookman nel 2024. Da Donnarumma a Luis Alberto: ecco alcuni degli strappi di mercato poi ricuciti più importanti degli ultimi anni
- Squadra: Napoli
- Stagione: 2009/10
- Nel 2009 Lavezzi ha avuto uno scontro con il Napoli, tanto da arrivare a scrivere una dura lettera contro il club: "La società mi ha mancato di rispetto, scelgo la dignità". Alla fine, nonostante lo strappo, l'attaccante argentino è tornato a giocare in azzurro, restando al Napoli fino al 2012
- Squadra: Fiorentina
- Stagione: 2010/11
- L'attaccante rumeno a gennaio 2011 non si è presentato a un allenamento della Fiorentina e la società lo ha messo fuori rosa per circa un mese. Le due parti hanno poi riallacciato i rapporti e a febbraio Mutu è tornato titolare
- Squadra: Manchester City
- Stagione: 2011/12
- Il litigio tra Tevez e Mancini è passato alla storia. Dopo che l'attaccante argentino si è rifiutato di scendere in campo contro il Bayern Monaco in Champions League, l'allenatore italiano lo ha messo fuori rosa per 5 mesi. L'Apache è tornato in campo soltanto a marzo 2012 e si è rivelato poi decisivo per la vittoria della Premier League
- Squadra: Liverpool
- Stagione: 2013/14
- Il Pistolero aveva chiesto di lasciare i Reds, convinto di voler andare all'Arsenal. Dopo un periodo di rottura, Suarez è però rimasto al Liverpool ed è diventato il miglior giocatore della Premier League di quella stagione, vincendo anche la Scarpa d'oro
- Squadra: Borussia Dortmund
- Stagione: 2013/14
- All'inizio della stagione 2013/2014, Lewandowski si è ritrovato a vivere una situazione molto particolare al Borussia Dortmund. L'attaccante aveva già l'accordo per il trasferimento al Bayern Monaco (che è arrivato la stagione successiva, a luglio 2024) e per questo ci sono state diverse frizioni con la società giallonera. Alla fine Klopp lo ha reintegrato in rosa, rivelandosi uno dei giocatori più importanti di quella stagione
- Squadra: Milan
- Stagione: 2017/2018
- Il rinnovo di Donnarumma con il Milan nel 2017 è stato un caso eclatante. Il portiere italiano è stato duramente contestato dai tifosi ma alla fine ha firmato il prolungamento di contratto
- Lo stesso non è successo nel 2021, quando invece il portiere è andato via a parametro zero destinazione Psg (club con cui adesso Donnarumma sta vivendo un nuovo strappo)
- Squadra: Psg
- Stagione: 2019/2020
- Nell'estate del 2019 Neymar voleva tornare a ogni costo al Barcellona, trasferimento che però non è mai avvenuto. Rimasto a Parigi, il brasiliano dopo alcune settimane è tornato titolare, arrivando a giocare la finale di Champions League
- Squadra: Lazio
- Stagione: 2020/2021 e 2021/22
- Il fantasista spagnolo ha lasciato il segno in casa Lazio tanto per le sue giocate quanto per i malumori legati a richieste di cessione e rinnovi di contratto. Nel 2020 ha criticato apertamente il presidente Lotito, venendo multato, mentre nel 2021 non si è presentato in ritiro ed è stato escluso, poi le scuse e il reintegro
- Squadra: Tottenham
- Stagione: 2021/22
- L'uragano Kane è stato per anni un punto di riferimento del Tottenham ma nel 2021 l'inglese non si è presentato al ritiro estivo: l'attaccante voleva a tutti i costi trasferirsi al Manchester City. Dopo alcune settimane di esclusione, Kane è rimasto ed è tornato a trascinare gli Spurs
- Squadra: Atalanta
- Stagione: 2024/25
- Estate 2024, l'attaccante nigeriano ha chiesto di lasciare il club e per diversi mesi è finito in panchina, ma non è mai stato realmente fuori rosa. Lookman alla fine è tornato titolare e ha giocato una grande stagione, conclusa con la tripletta in finale di EL
- A un anno di distanza la situazione si è ripetuta, con l'attaccante che ha chiesto di nuovo la cessione ma l'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter. Il nigeriano non si è ancora presentato al ritiro e ora bisognerà capire quale sarà il suo futuro