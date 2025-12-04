Inter, l'attacco a confronto con la scorsa stagione
Bonny e Pio Esposito sono un fattore in quest'inizio di stagione dell'Inter: lo dimostrano i numeri dell'attacco nerazzurro che ha segnato più reti rispetto all'anno scorso. La vera differenza la sta facendo la panchina ma quanti gol in più sono stati realizzati? E quanti ne avevano fatti Arnautovic e Taremi a questo punto della stagione? In questa gallery i dati aggiornati dopo 13 giornate di Serie A, 4 partite di Champions League e gli ottavi di Coppa Italia
- LAUTARO MARTINEZ: 10 reti
- Il Toro è il capocannoniere dei nerazzurri in quest'inizio di stagione: 6 reti in Serie A e 4 in Champions League
- MARCUS THURAM: 7 reti
- L'attaccante francese, fino a questo momento, ha segnato di meno rispetto alla scorsa stagione: 3 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 2 in Champions League
- ANGE-YOAN BONNY: 5 reti
- Uno degli ultimi arrivati che si è ambientato subito bene a Milano: 4 gol in Serie A e un centro in Coppa Italia
- FRANCESCO PIO ESPOSITO: 3 reti
- Il gioiellino classe 2005 ha realizzato una rete in ciascuna competizione: Serie A, Coppa Italia e Champions League
- MARCUS THURAM: 10 reti
- Lo scorso anno, il francese aveva segnato tre reti in più grazie a un inizio super in campionato: ben 9 gol in Serie A e un centro in Champions League
- LAUTARO MARTINEZ: 6 reti
- L'attaccante argentino ne aveva segnati 5 in Serie A e uno in Champions League
- MARKO ARNAUTOVIC: 2 reti
- Ecco la grande differenza della stagione 2024-2025: l'ex terzo attaccante dei nerazzurri aveva segnato solo due gol tra Coppa Italia e Champions League
- MEHDI TAREMI: 1 rete
- La grande delusione della scorsa stagione dell'Inter: solo un gol (segnato in Champions) per l'attuale giocatore dell'Olympiacos