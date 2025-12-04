 Inter, l'attacco a confronto: più gol nella stagione 2025 2026 | Sky Sport
Inter, l'attacco a confronto con la scorsa stagione

IL CONFRONTO fotogallery
8 foto

Bonny e Pio Esposito sono un fattore in quest'inizio di stagione dell'Inter: lo dimostrano i numeri dell'attacco nerazzurro che ha segnato più reti rispetto all'anno scorso. La vera differenza la sta facendo la panchina ma quanti gol in più sono stati realizzati? E quanti ne avevano fatti Arnautovic e Taremi a questo punto della stagione? In questa gallery i dati aggiornati dopo 13 giornate di Serie A, 4 partite di Champions League e gli ottavi di Coppa Italia

MIGLIOR BOMBER IN EUROPA: LAUTARO IN CLASSIFICA

