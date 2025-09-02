Gigio Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo la rottura con il Psg, il portiere si trasferisce in Premier League e sarà il primo italiano ad essere allenato da Pep Guardiola. Contratto quinquennale per Gigio fino al 30 giugno 2030 DONNARUMMA-CITY, I RETROSCENA DELLA TELENOVELA

Gigio Donnarumma riparte dalla Premier League. Il capitano della Nazionale è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City, dopo aver firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030", si legge nel comunicato del club inglese. Leggi anche Donnarumma &Co: com'è andato il mercato all'estero

Donnarumma: "Ho ammirato il City per molti anni" "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha dichiarato Donnarumma ai canali ufficiali del club -. Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il club è un grande onore e un privilegio". Leggi anche Donnarumma in Premier, ora gli italiani sono 12