Donnarumma al Manchester City: contratto fino al 2030. Calciomercato news

gigio da pep

Gigio Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Dopo la rottura con il Psg, il portiere si trasferisce in Premier League e sarà il primo italiano ad essere allenato da Pep Guardiola. Contratto quinquennale per Gigio fino al 30 giugno 2030

DONNARUMMA-CITY, I RETROSCENA DELLA TELENOVELA

Gigio Donnarumma riparte dalla Premier League. Il capitano della Nazionale è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City, dopo aver firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030", si legge nel comunicato del club inglese.

Donnarumma: "Ho ammirato il City per molti anni"

"Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha dichiarato Donnarumma ai canali ufficiali del club -. Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il club è un grande onore e un privilegio".

Dal Psg al City: l'estate di Donnarumma

Dopo aver vinto la Champions League da protagonista, Donnarumma si è ritrovato fuori dal progetto tecnico dei francesi. Luis Enrique preferisce un portiere bravo a giocare con i piedi e il Psg acquista Chevalier. Gigio non viene convocato per la finale di Supercoppa Europea a Udine e la rottura tra le parti è totale. Il City ci prova, lo corteggia, e riesce a chiudere per il suo arrivo in Premier League nell'ultimo giorno di Premier League.

