I 12 italiani che parteciperanno alla prossima Premier League: FOTO
Il campionato inglese è sempre stato ricco di italiani, in campo e in panchina. Anche per la prossima stagione di Premier League, saranno tanti i protagonisti a rappresentare il nostro paese. Tra nuovi acquisti, certezze e un allenatore che sta riportando il Chelsea ai fasti di un tempo: eccoli tutti
- 44 presenze in due stagioni in Premier per l'ex Milan, con 5 gol e 2 assist
- Arrivato dall'Empoli, ha totalizzato 62 presenze in due stagioni
- Anche per lui due stagioni in Premier, dopo l'Udinese, in cui ha totalizzato 53 presenze, 2 gol e 4 assist
- 19 presenze la scorsa stagione per l'ex Bologna in cui ha messo a segno 2 gol e realizzato 1 assist
- Soltanto 6 le presenze in Premier League la scorsa stagione per l'ex Juventus che è in ripresa da un lungo infortunio
- In attesa dell'ufficialità, è il colpo per la difesa del Liverpool. 30 milioni più bonus dopo l'ottima stagione al Parma. All'esordio in Premier League
- È il veterano tra gli italiani: prima al Chelsea, adesso al West Ham. In totale per lui sono 122 le presenze in Premier con 4 gol e 5 assist
- Si appresta a cominciare la sua quarta stagione al Leeds, ma solo la seconda in Premier dopo i due anni in Championship. In totale, nella stagione 2022-2023 ha collezionato 24 presenze, 2 gol e 4 assist
- Arrivato in prestito a gennaio dalla Fiorentina, ha collezionato 12 presenze e 1 assist. Dopo il prestito è stato acquistato a titolo definitivo dal Brentford
- Acquistato quest'estate dal Verona per 10 milioni, con il Brighton sarà all'esordio in Premier League
- 15 presenze, 1 gol e 2 assist prima di un brutto infortunio nel dicembre 2023. Poi la retrocessione in Championship e adesso di nuovo la Premier League
- L'unico allenatore italiano (al momento) della stagione 2025-2026. 38 panchine con il Chelsea in Premier League. Ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club