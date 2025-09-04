Calciomercato, gli acquisti estivi più costosi fuori dai top 5 campionati. CLASSIFICA
È terminata la sessione estiva di mercato nei top 5 campionati d'Europa, ma non in altri Paesi. E prima del gong definitivo potrebbero arrivare altri colpi da urlo: quali sono stati gli acquisti più costosi negli altri tornei? Sul podio due conoscenze italiane, ex Serie A che trovano spazio anche nella top 20 mondiale (dati Transfermarkt)
- Costo: 20,78 milioni di euro
- Trasferimento: dal Besiktas allo Spartak Mosca
- Costo: 22 milioni di euro
- Trasferimento: dal Tottenham al Los Angeles FC
- Costo: 22 milioni di euro
- Trasferimento: dal Fenerbahce all'Al-Hilal
- Costo: 22 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atletico Madrid al Flamengo
- Costo: 22 milioni di euro
- Trasferimento: dal Panathinaikos allo Sporting CP
- Costo: 22,2 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Almeria allo Sporting CP
- Costo: 22,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Benfica al Fenerbahce
- Costo: 22,8 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Union Saint-Gilloise al Benfica
- Costo: 23 milioni di euro
- Trasferimento: dal Nottingham Forest al Botafogo
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dal Flamengo allo Zenit San Pietroburgo
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dal Bayern Monaco all'Al-Nassr
- Costo: 25 milioni di euro
- Trasferimento: dal Milan all'Al-Hilal
- Costo: 27 milioni di euro
- Trasferimento: dal Palmeiras al Benfica
- Costo: 27,5 milioni di euro
- Trasferimento: dal Trabzonspor al Galatasaray
- Costo: 30 milioni di euro
- Trasferimento: dal Chelsea all'Al-Nassr
- Costo: 30 milioni di euro
- Trasferimento: dallo Stoccarda all'Al-Ahli
- Costo: 30,77 milioni di euro
- Trasferimento: dal Monaco al Galatasaray
- Costo: 53 milioni di euro
- Trasferimento: dal Liverpool all'Al-Hilal
- Costo: 68,25 milioni di euro
- Trasferimento: dall'Atalanta all'Al-Qadsiah
- Costo: 75 milioni di euro
- Trasferimento: dal Napoli al Galatasaray