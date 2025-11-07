Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I calciatori Under 20 più preziosi del mondo per il CIES: domina Yamal. CLASSIFICA

Calciomercato fotogallery
36 foto

Interessante l'ultimo report del CIES, portale specializzato che ha stilato i giocatori Under 20 dai valori più alti di mercato attraverso 25 campionati e 80 club in tutto il mondo. Non sorprende il primato di Lamine Yamal, quattro i gioielli dal costo superiore ai 100 milioni di euro. Nella top 30 c'è un talento della Serie A, ma non è l'unico in classifica tra italiani e prospetti che conosciamo: ecco le loro posizioni

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

    Calciomercato

    A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

    Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

    live Calciomercato

    Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

    Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

    Calciomercato

    Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...