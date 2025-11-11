Da Verratti a Firmino e Piatek: gli ex famosi che Mancini (forse) ritroverà in Qatar
L'ex Ct della nazionale è vicinissimo alla panchina dell'Al-Sadd, squadra in passato allenata anche da Xavi. Potrà puntare sui gol dell'ex campione d'Europa Bobby Firmino, sfiderà Verratti (con cui ha vinto l'Europeo del 2021), ma anche bum bum Piatek, un altro italiano semi sconosciuto convocato per uno stage nel 2022 e molti volti noti ex della Serie A…
- Stiamo parlando del club più prestigioso del Qatar. In bacheca ha diciotto campionati (gli ultimi due e ben quattro nelle ultime cinque stagioni) e due Champions d'Asia, anche se l'ultima coppa continentale vinta risale al lontano 2011. Al momento l'Al-Sadd è fuori dalle prime otto del Girone Ovest di Champions, con il rischio di non passare il turno. Mancini non ha ancora firmato, ma è orientato ad accettare l'offerta. Potrebbe ritrovare tante vecchie conoscenze del calcio europeo…
- Un campione d'Europa come lui. Mancini da allenatore con l'Italia, lui in maglia reds del Liverpool, dove era stato uno dei big three con Salah e Mané. Firmino era stato uno dei tanti volati in Arabia Saudita: dopo due stagioni e una ventina di gol con l'Al-Ahli, è passato all'Al-Sadd proprio nell'ultima estate di mercato. Ha già segnato sette gol in undici partite.
- Ma non lo fa per la (forse) futura squadra di Mancini, bensì per i rivali dell'Al-Duhail, l'unico club che, negli ultimi anni, è riuscito a strappare qualche campionato all'Al-Sadd. Si è ritrovato in Turchia con la bellezza di 48 gol in 84 partite al Basaksehir. Nell'estate 2025 il volo in Qatar con ben nove centri nelle sue prime quattordici partite.
- È proprio l'Al-Duahil la squadra più ricca di vecchie conoscenze del calcio italiano ed europeo. Verratti su tutti, uno dei titolarissimi di Mancini dell'Europeo vinto dall'Italia nel 2021. L'ex Pescara è dal 2023 che gioca in Qatar, prima lo aveva fatto per l'Al-Arabi.
- Classe 2002, difensore centrale nato a Vercelli con origini dalla Costa d'Avorio. Proprio nella storica Pro Vercelli aveva fatto la trafila delle giovanili, prima di volare in Portogallo a giocare col Vitoria Guimaraes. Mancini lo conosce, visto che nella maxi lista di 66 convocati per uno stage del maggio del 2022 lo aveva chiamato in sostituzione di alcuni infortunati. Anche lui gioca nell'Al-Duahil di Verratti.
- L'ex Lazio ha lasciato la Serie A nell'estate del 2024 dopo tante magie nella capitale. Nella sua prima stagione in Qatar quattro gol e dodici assist. Dell'Al-Duahil è il numero 10.
- Un giocatore che sapeva incantare i più grandi teatri d'Europa, anche se sempre un po' troppo a intermittenza. Campione del mondo con la Germania (per dire), tanti titoli al Psg e poi il volo in arabia nell'Al-Ahli. Negli ultimi anni è stato un dei migliori giocatori per gol (23) e assist (17) in una cinquantina di gettoni.
- Fiorentina e Roma, più di centocinquanta partite in A e ora un presente nell'Al-Arabi, l'ex squadra di Verratti: anche per Veretout trasferimento recentissimo datato estate 2025. Gioca invece nell'Al-Saiyilia l'ex Napoli Ounas: dopo essere stato svincolato aveva firmato con l'Al-Sadd, poi la nuova avventura iniziata qualche mese fa.
- E poi tanti altri ancora: gioca nell'Al-Rayyan il bomber serbo Aleksandar Mitrovic, uomo da una quarantina di gol in Premier League ed ex anche dell'Arabia Saudita. L'ex Psg Kimpembe ha salutato il calcio europeo e oggi è in forza al Qatar SC. Al Psg forse vi ricorderete anche di Pablo Sarabia, ora all'Al-Arabi. Brahimi — ex talentino del Porto in passato accostato spesso alle italiane sul mercato — gioca nell'Al-Gharafa. Infine, postilla sugli allenatori: in panchina (proprio nell'Al-Arabi) c'è l'ex Milan Cosmin Contra.