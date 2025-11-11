Offerte Black Friday
Da Verratti a Firmino e Piatek: gli ex famosi che Mancini (forse) ritroverà in Qatar

L'ex Ct della nazionale è vicinissimo alla panchina dell'Al-Sadd, squadra in passato allenata anche da Xavi. Potrà puntare sui gol dell'ex campione d'Europa Bobby Firmino, sfiderà Verratti (con cui ha vinto l'Europeo del 2021), ma anche bum bum Piatek, un altro italiano semi sconosciuto convocato per uno stage nel 2022 e molti volti noti ex della Serie A…

    Benfica, Rui Costa ancora presidente fino al 2029

    benfica

    Manuel Rui Costa è stato riconfermato come presidente del club lusitano per i prossimi quattro...

    Balzaretti al Marsiglia: sarà il vice di Benatia

    ligue 1

    Federico Balzaretti raggiunge l'ex compagno di squadra Mehdi Benatia nella dirigenza del...

    Accordo totale tra la Fiorentina e Vanoli

    serie a

    Accordo raggiunto anche col Toro per la risoluzione: per lui contratto da otto mesi con opzione...