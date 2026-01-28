Insigne torna al Pescara: chi c'era con lui nel 2012 e cosa fa oggi
A 14 anni dall'addio, Lorenzo Insigne torna al Pescara. L'ex attaccante del Napoli ha giocato in Abruzzo in prestito nella stagione 2011/2012, risultando protagonista di una squadra fantastica, che vinse il campionato di Serie B e conquistò la promozione. Allenati da Zeman, oltre a Insigne c'erano altri futuri campioni d'Europa con l'Italia. Ecco chi c'era in rosa e cosa fanno oggi i protagonisti di quella cavalcata: Insigne ritroverà persino un vecchio compagno di squadra
- Lorenzo Insigne torna in un Pescara ultimo in classifica in Serie B, completamente diverso da quello di 14 anni fa che conquistò la promozione in Serie A con il primo posto in classifica, 83 punti totalizzati e un attacco clamoroso da 90 gol, in puro stile Zeman. Decisiva fu la vittoria 3-1 a Marassi contro la Sampdoria. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, i protagonisti principali di quella squadra, il loro apporto alla causa e cosa fanno oggi:
- Ruolo: portiere
- Presenze: 37
- Oggi: preparatore dei portieri
- Ruolo: difensore
- Presenze: 38
- Oggi: procuratore, lavora con l'agenzia di Silvio Pagliari
- Ruolo: difensore
- Presenze: 15
- Oggi: direttore sportivo della Paganese, è stato anche responsabile del settore giovanile del Pescara
- Ruolo: difensore
- Presenze: 22
- Oggi: difensore... del Pescara! Dopo quella stagione, è tornato in Abruzzo nel 2022
- Ruolo: attaccante
- Presenze: 13*
- Oggi: gioca nel Monza
- Ruolo: difensore
- Presenze: 32
- Oggi: gioca nella Ternana
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 39
- Oggi: allenatore, ha guidato anche il Pescara in Serie C nel 2023/2024, da subentrato. Al 2024 risale anche l'ultimo incarico col San Marino
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 26
- Oggi: allenatore nelle giovanili del Pescara
- Ruolo: attaccante
- Presenze: 37 con 28 gol, capocannoniere della squadra e del campionato
- Oggi: gioca nel Bologna. Uno dei tre campioni d'Europa con l'Italia nel 2021
- Ruolo: attaccante
- Presenze: 37 con 18 gol
- Oggi: dopo la fine dell'esperienza con Toronto a giugno, è rimasto svincolato e ha deciso ora di firmare col Pescara. Uno dei tre campioni d'Europa con l'Italia nel 2021
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 30
- Oggi: si è ritirato nel 2023, dopo l'ultima esperienza in Kazakistan al Qyzyljar
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 19
- Oggi: gioca nel Rudersdal, in Danimarca
- Ruolo: attaccante
- Presenze: 27
- Oggi: gioca nella Boys Canavese, campionato di Eccellenza campana
- Ruolo: portiere
- Presenze: 5
- Oggi: gioca nella Juventus
- Ruolo: difensore
- Presenze: 28
- Oggi: gioca nella Sampdoria
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 21
- Oggi: allenatore, l'ultimo incarico è stato col Mezzolara (Emilia-Romagna) nel 2024 in Serie D
- Ruolo: attaccante
- Presenze: 41 con 16 gol
- Oggi: allenatore della Sangiustese, campionato di Eccellenza marchigiana
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 21
- Oggi: procuratore, lavora con l'agenzia di Silvio Pagliari
- Ruolo: centrocampista
- Presenze: 31. La sua stagione convinse il CT dell'Italia Cesare Prandelli a inserirlo nell'elenco dei 32 pre-convocati per l'Europeo. Non rientrò nella lista definitiva dei 23
- Oggi: gioca nell'Al-Duhail, in Qatar. Uno dei tre campioni d'Europa con l'Italia nel 2021
- Ruolo: difensore
- Presenze: 36
- Oggi: ritiratosi dopo l'ultima esperienza al Giulianova nel 2024, oggi gestisce un ristorante in provincia de L'Aquila
- L'artefice di quella cavalcata. Non guidò la squadra in Serie A per accettare la chiamata della Roma, ma è tornato a Pescara altre due volte: in Serie A nel febbraio 2017, rimanendo fino al marzo 2018 nonostante la retrocessione, e poi nel febbraio 2023 in Serie C, dovendo abbandonare un anno dopo per problemi di salute. È stata la sua ultima esperienza in panchina
- Formazione titolare tipo, 4-3-3: Anania; Zanon, Romagnoli, Capuano, Balzano; Cascione, Nielsen, Verratti; Sansovini, Immobile, Insigne.