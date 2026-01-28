 Insigne torna al Pescara: chi c'era con lui nel 2012 e cosa fa oggi | Sky Sport
Insigne torna al Pescara: chi c'era con lui nel 2012 e cosa fa oggi

A 14 anni dall'addio, Lorenzo Insigne torna al Pescara. L'ex attaccante del Napoli ha giocato in Abruzzo in prestito nella stagione 2011/2012, risultando protagonista di una squadra fantastica, che vinse il campionato di Serie B e conquistò la promozione. Allenati da Zeman, oltre a Insigne c'erano altri futuri campioni d'Europa con l'Italia. Ecco chi c'era in rosa e cosa fanno oggi i protagonisti di quella cavalcata: Insigne ritroverà persino un vecchio compagno di squadra

