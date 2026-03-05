La classifica delle squadre con più ricavi in Europa: Inter, Juve e Milan in top 20
Con l'ultima edizione del "The European Club Finance and Investment Landscape" la Uefa ha stilato la classifica dei club delle prime divisioni dei 54 Paesi membri con più ricavi. Il dato complessivo è destinato a superare per la prima volta la soglia dei 30 miliardi di euro. Real al comando, Inter, Juve e Milan in top 20. Che parametri prende in considerazione, come funziona e la classifica
- "The European Club Finance and Investment Landscape" è un report Uefa che si concentra sui ricavi dei club europei di massima divisione
- Più precisamente il campione comprende tutte le squadre delle "serie A" delle 54 nazioni Uefa
- I ricavi sono relativi all’anno finanziario 2025
- Ricavi dall'Uefa per le competizioni
- Ricavi dal botteghino (stadio)
- Ricavi commerciali
- Ricavi dalle tv
- "Altri ricavi"
- Sono invece esclusi da questa somma i ricavi dal calciomercato
- I ricavi complessivi sono destinati a superare la barriera dei 30 miliardi per la prima volta. Lo scorso anno (2024) si erano fermati a quota 28,6 miliardi
- Le squadre dei cinque principali campionati europei rappresentano il 73% dei ricavi totali
- 10 delle top 20 squadre in classifica sono della Premier, ma il podio è spagnolo-tedesco
- 308 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +2
- 322 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +2
- 331 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -2
- 394 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -2
- 411 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -3
- 420 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +2
- 433 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -2
- 441 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +6
- 532 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -1
- 547 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +3
- 585 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: uguale
- 673 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: uguale
- 793 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -4
- 822 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: uguale
- 837 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -3
- 852 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +3
- 855 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: -2
- 861 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +3
- 989 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: +3
- 1 miliardo e 184 milioni di euro
- Variazione di posizione rispetto al 2024: uguale