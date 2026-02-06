 Squadre con le rose più costose del mondo dopo calciomercato 2026. Classifica | Sky Sport
Chi ha speso di più per costruire la propria rosa? City e Chelsea sopra il miliardo

Calciomercato fotogallery
24 foto

La classifica di Transfermarkt usa come parametro i milioni spesi in cartellini dalle varie squadre del mondo per costruire la propria rosa. Le inglesi si confermano le più potenti economicamente con sette club nelle prime dieci posizioni. Juve in top 10 e Milan in top 20, fuori l'Inter (quinta assoluta tra le italiane). E quale squadra ha il miglior "rapporto" col valore della rosa?

MERCATO, I COLPI DI GENNAIO: SERIE A - ESTERO

