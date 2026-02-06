Chi ha speso di più per costruire la propria rosa? City e Chelsea sopra il miliardo
La classifica di Transfermarkt usa come parametro i milioni spesi in cartellini dalle varie squadre del mondo per costruire la propria rosa. Le inglesi si confermano le più potenti economicamente con sette club nelle prime dieci posizioni. Juve in top 10 e Milan in top 20, fuori l'Inter (quinta assoluta tra le italiane). E quale squadra ha il miglior "rapporto" col valore della rosa?
- Intanto ribadiamo il dato principale della classifica: per costo della rosa si intendono i milioni spesi sul mercato per costruire la propria squadra attuale, cioè i soldi investiti per i cartellini di tutti i giocatori presenti
- Il secondo dato accanto a ogni squadra è quello della differenza tra il costo della rosa e il suo valore di mercato attuale (stando alle valutazioni di Transfermarkt)
- Un numero in positivo indica — idealmente — una buona gestione finanziaria: si è speso meno del valore totale. In questo senso spiccano soprattutto Real (+645) e Barça (+710), grazie a colpi a zero o giocatori cresciuti in casa (esempo: Mbappé e Yamal, entrambi valutati 200mln)
- Un valore in negativo — sempre idealmente — indica l'aver speso di più di quanto valga la rosa
- Costo di acquisto della rosa: 365 milioni
- Differenza col valore rosa: +145 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 366 milioni
- Differenza col valore rosa: +81 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 368 milioni
- Differenza col valore rosa: -29 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 384 milioni
- Differenza col valore rosa: +109 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 399 milioni
- Differenza col valore rosa: +133 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 400 milioni
- Differenza col valore rosa: +710 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 420 milioni
- Differenza col valore rosa: +546 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 427 milioni
- Differenza col valore rosa: +165 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 449 milioni
- Differenza col valore rosa: +135 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 452 milioni
- Differenza col valore rosa: -252 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 474 milioni
- Differenza col valore rosa: +86 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 708 milioni
- Differenza col valore rosa: +645 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 724 milioni
- Differenza col valore rosa: -15 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 813 milioni
- Differenza col valore rosa: +385 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 865 milioni
- Differenza col valore rosa: +11 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 925 milioni
- Differenza col valore rosa: +341 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 946 milioni
- Differenza col valore rosa: -226 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 992 milioni
- Differenza col valore rosa: +51 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 1,1 miliardo
- Differenza col valore rosa: +55 milioni
- Costo di acquisto della rosa: 1,1 miliardo
- Differenza col valore rosa: +197 milioni
- JUVE: 474 mln (+86)
- MILAN: 384 mln (+109)
- NAPOLI: 352 mln (+71)
- ATALANTA: 308 mln (+78)
- INTER: 281 mln (+386)
- ROMA: 246 mln (+174)
- FIORENTINA: 176 mln (+74)
- COMO: 174 mln (+139)
- LAZIO: 171 mln (+52)
- BOLOGNA: 151 mln (+132)
- Premier League: 10,6 miliardi (valore rose 12,5 miliardi)
- SERIE A: 3,37 miliardi (valore rose 5,2 miliardi)
- Liga: 2,49 miliardi (valore rose 5,5 miliardi)
- Bundesliga: 2,48 miliardi (valore rose 4,8 miliardi)
- Ligue1: : 2,23 miliardi (valore rose 3,9 miliardi)