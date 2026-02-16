Serie A, i calciatori che hanno cambiato più squadre negli ultimi 10 anni
Giocatori sempre con la valigia in mano. Costantemente appetibili sul mercato, buoni per rimpiazzare eventuali partenti, per cercare un salto di qualità o per tamponare una falla imprevista. Da rilanciare o da consacrare. Restii o impossibilitati a mettere radici. Il sito Kickest ha ricostruito chi sono quelli che, negli ultimi 10 anni, hanno cambiato più squadre in Serie A, senza contare i trasferimenti all'estero o nelle leghe inferiori. Ecco chi sono
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Atalanta, Spal, Parma, Cagliari, Empoli, Cremonese (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli, Torino (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco*: Bologna, Napoli, Torino, Salernitana, Verona, Como
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Pescara, Sampdoria, Parma, Benevento, Verona, Monza
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Palermo, Sassuolo, Frosinone, Genoa, Cagliari, Como (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Torino, Spal, Udinese, Bologna (attuale), Frosinone, Lecce
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Sampdoria, Spal, Torino, Salernitana, Verona, Cremonese (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Milan, Spezia, Empoli, Monza, Atalanta, Lazio (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 6
- Elenco: Salernitana, Sassuolo, Atalanta, Frosinone, Cagliari, Bologna (attuale)
- Squadre in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 7
- Elenco: Fiorentina, Empoli, Sampdoria, Lecce, Genoa, Spezia, Verona
- Squadra in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 8
- Elenco: Palermo, Udinese, Genoa, Parma, Atalanta, Lecce, Empoli, Cremonese (attuale)
- Squadra in Serie A nelle ultime 10 stagioni: 8
- Elenco: Atalanta, Spezia, Genoa, Verona, Empoli Lecce, Cagliari, Fiorentina (attuale)