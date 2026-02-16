Giocatori sempre con la valigia in mano. Costantemente appetibili sul mercato, buoni per rimpiazzare eventuali partenti, per cercare un salto di qualità o per tamponare una falla imprevista. Da rilanciare o da consacrare. Restii o impossibilitati a mettere radici. Il sito Kickest ha ricostruito chi sono quelli che, negli ultimi 10 anni, hanno cambiato più squadre in Serie A, senza contare i trasferimenti all'estero o nelle leghe inferiori. Ecco chi sono

I CALCIATORI ANCORA SVINCOLATI