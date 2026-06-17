Sotto il post con cui il Real Madrid ha annunciato l'arrivo di Bernardo Silva, che lascia il Manchester City dopo nove stagioni, non è passato inosservato il commento di Erling Haaland, che ha scherzosamente lanciato una sfida all'amico: "Ci vediamo in semifinale!". I due hanno condiviso quattro stagioni con la maglia dei Citizens e insieme hanno vinto nove trofei

Bernardo Silva è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. I Blancos hanno annunciato sui propri canali social l'arrivo del centrocampista portoghese, che lascia il Manchester City a parametro zero dopo nove stagioni. Sotto il post dell'annuncio ufficiale non è passato inosservato il commento di Erling Haaland, che ha scherzosamente lanciato una sfida all'ex compagno di squadra: "Ci vediamo in semifinale!". Bernardo Silva e Haaland hanno condiviso lo spogliatoio dei Citizens per quattro stagioni, hanno giocato insieme 173 partite e conquistando nove trofei.