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Bernardo Silva al Real, il commento di Haaland è virale: "Ci vediamo in semifinale"

Calciomercato

Sotto il post con cui il Real Madrid ha annunciato l'arrivo di Bernardo Silva, che lascia il Manchester City dopo nove stagioni, non è passato inosservato il commento di Erling Haaland, che ha scherzosamente lanciato una sfida all'amico: "Ci vediamo in semifinale!". I due hanno condiviso quattro stagioni con la maglia dei Citizens e insieme hanno vinto nove trofei

BERNARDO SILVA AL REAL MADRID: CONTRATTO BIENNALE

Bernardo Silva è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. I Blancos hanno annunciato sui propri canali social l'arrivo del centrocampista portoghese, che lascia il Manchester City a parametro zero dopo nove stagioni. Sotto il post dell'annuncio ufficiale non è passato inosservato il commento di Erling Haaland, che ha scherzosamente lanciato una sfida all'ex compagno di squadra: "Ci vediamo in semifinale!". Bernardo Silva e Haaland hanno condiviso lo spogliatoio dei Citizens per quattro stagioni, hanno giocato insieme 173 partite e conquistando nove trofei.

Le 17 partite tra Real Madrid e Manchester City

Le due squadre si sono incrociate 17 volte in Champions League, ben tre nell'ultima edizione: 

  • 2025/26: 3 partite (1 fase campionato, 2 ottavi di finale)
  • 2024/25: 2 partite (play-off)
  • 2023/24: 2 partite (quarti di finale)
  • 2022/23: 2 partite (semifinale)
  • 2021/22: 2 partite (semifinale)
  • 2019/20: 2 partite (ottavi di finale)
  • 2015/16: 2 partite (semifinale)
  • 2012/13: 2 partite (fase a gironi)

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