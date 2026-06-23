Dopo che l'attaccante argentino aveva espresso la volontà di essere ceduto nel post-partita di Argentina-Austria, l'Atletico Madrid ha voluto chiarire le voci su un suo possibile trasferimento al Barcellona: "O pagano la clausola da 500 milioni o niente". Nel frattempo, però, il club madrileno sembra aver già escluso Alvarez con un post sui social...
"Credo che un trasferimento sia la soluzione migliore per tutti: voglio realizzare il mio sogno". Con queste parole a Espn dopo Argentina-Austria, Julian Alvarez ha dato una svolta decisiva al suo futuro. Secondo quanto riporta As, l'Atletico Madrid ha preso posizione ufficialmente dicendo che c'è una clausola da 500 milioni di euro e chi vuole l'attaccante argentino dovrà pagarla. In ogni caso, il futuro di Alvarez sembrerebbe ancora in Liga. Il Barcellona è forte del desiderio del giocatore di andarsene ed è fiducioso che l'Atletico accetterà di avviare le trattative, nonostante la posizione del club madrileno. "Non c'è cifra che il Barcellona possa pagare per Julian e non verrà ceduto al Barcellona. O pagano la clausola da 500 milioni o niente", hanno dichiarato fonti dell'Atletico ad As.
Atletico, reclamo contro il Barcellona
Non ci sono, però, solo i blaugrana: a inizio giugno anche Florentino Perez, dopo essere stato confermato presidente del Real Madrid, aveva rivelato che il giocatore da 150 milioni promesso in caso di vittoria delle elezioni era proprio Alvarez. L'Atletico, però, aveva rispedito l'offerta al mittente. Ad ogni modo, la squadra da "sogno" a cui si riferisce Alvarez sembra essere il Barcellona. L'Atletico presenterà un reclamo contro il club catalano al sistema di giustizia sportiva della Fifa per aver negoziato con un giocatore sotto contratto. Nel frattempo, il profilo X inglese dell'Atletico Madrid, non nuovo all'ironia sui social, ha lanciato una frecciatina ad Alvarez dopo la vittoria dell'Argentina: "Grande vittoria per i nostri argentini. Felici per le tue 60 partite in nazionale, Moli", aggiungendo foto di Nahuel Molina e Thiago Almada e 'dimenticandosi' di Alvarez.