"Credo che un trasferimento sia la soluzione migliore per tutti: voglio realizzare il mio sogno". Con queste parole a Espn dopo Argentina-Austria, Julian Alvarez ha dato una svolta decisiva al suo futuro. Secondo quanto riporta As, l'Atletico Madrid ha preso posizione ufficialmente dicendo che c'è una clausola da 500 milioni di euro e chi vuole l'attaccante argentino dovrà pagarla. In ogni caso, il futuro di Alvarez sembrerebbe ancora in Liga. Il Barcellona è forte del desiderio del giocatore di andarsene ed è fiducioso che l'Atletico accetterà di avviare le trattative, nonostante la posizione del club madrileno. "Non c'è cifra che il Barcellona possa pagare per Julian e non verrà ceduto al Barcellona. O pagano la clausola da 500 milioni o niente", hanno dichiarato fonti dell'Atletico ad As.