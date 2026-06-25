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Nico Paz, l'Inter al lavoro con il Real Madrid: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Real Madrid ha deciso di esercitare la recompra su Nico Paz e il Como non sembra disposto a sfruttare il diritto di prelazione offerto dai Blancos. Per questo ora qualunque squadra potrà farsi sotto per il talento argentino e l'Inter ci sta lavorando. Inizia quindi il tentativo nerazzurro per arrivare al classe 2004, con la richiesta del Real che è di 60 milioni di euro

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L'esito dell'incontro tra Real Madrid e Como è stato chiaro: i Blancos hanno deciso di esercitare il diritto di recompra su Nico Paz. L'argentino tornerà quindi in Spagna, ma la squadra di Mourinho è pronto a rivenderlo. In questo senso, l'Inter sta già lavorando per il classe 2004. Le richieste del Real Madrid, le stesse proposte al Como, sono di 60 milioni (con recompra a 80), ma i nerazzurri proveranno a capire se ci sarà margine di trattare.

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