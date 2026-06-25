Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la recompra, ma hanno lasciato alla squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà al club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno

Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real, infatti, è disposto venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra.