Il tanto atteso incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz è terminato, ma non è stato risolutivo. I Blancos hanno confermato che eserciteranno la recompra, ma hanno lasciato alla squadra di Fabregas un diritto di prelazione. Ora starà al club italiano decidere se presentare un'offerta per acquistarlo o meno
Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz. Questo è l'esito dell'incontro tra il club spagnolo e il Como, che non è stato risolutivo. Il fantasista argentino tornerà in Spagna e ora chiunque potrà acquistarlo, ma la squadra di Fabregas avrà una sorta di prelazione. Il Real, infatti, è disposto venderlo al Como per 60 milioni, inserendo una recompra da 80. La trattativa non è ancora svanita, ma il club italiano non sembra disposto a spendere quella cifra.
Inter e non solo: cosa può succedere ora
A questo punto qualunque squadra in Europa potrà presentare un'offerta per il cartellino di Nico Paz. L'argentino vuole il Como, ma ora il suo futuro è più che mai incerto. L'Inter è alla finestra e aspetta di capire cosa farà la squadra di Fabregas, così come il Tottenham, che si era interessato lo scorso gennaio, e diverse altre big in giro per l'Europa.