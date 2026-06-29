Da martedì 30 giugno, a diversi big della Serie A scadrà il contratto con le rispettive squadre. Tra i big c'è tanta Roma, con Celik, Dybala e Pellegrini che dovrebbero rinnovare ed El Shaarawy che invece ha già salutato. Per i primi due la trattativa è in fase avanzata e a breve si dovrebbe sbloccare, poi inizieranno i discorsi con Pellegrini. Spinazzola rinnoverà per altri due anni con il Napoli, un anno di contratto con l'Inter invece per Mkhitaryan. Dusan Vlahovic non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Juventus, mentre il caso ancora da risolvere è quello di Luka Modric. Il centrocampista croato, impegnato ai Mondiali, non ha ancora deciso il suo futuro e dopo il campionato del Mondo parlerà con il Milan per capire se rimarrà un altro anno o meno.