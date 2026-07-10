I viola stanno lavorando con il Real Madrid per chiudere per Valdepenas. Operazione a titolo definitivo con il 50% della futura rivendita in possesso dei Blancos, che però vorrebbero trattenere il ragazzo almeno per la prima parte del ritiro. Si continua a seguire Oulai a centrocampo
Dopo Dragusin e Atta, la Fiorentina sta spingendo per chiudere la trattativa Valdepenas con il Real Madrid. I viola stanno portando avanti l'operazione a titolo definitivo con il 50% sulla futura rivendita. I Blancos, però, vorrebbero tenere il giocatore almeno per la prima parte del ritiro, visto il rientro tardivo dei nazionali con il rischio di un infortunio o di un cambio d'idea da parte di Mourinho. Le due società continuano a parlare per trovare la soluzione migliore e anticipare così la concorrenza di altri club che stanno prendendo informazioni in queste ore (sul ragazzo c'è anche il Bologna che ha fatto un'offerta al Real ma il giocatore sta dando priorità alla Fiorentina).
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Si continua a seguire Oulai
I viola continuano a seguire Oulai, nonostante l'arrivo di Atta. Un pallino del ds Paratici, che lo ha individuato come profilo ideale per il ruolo di regista. I viola ci proveranno ancora, anche se le parti non sono ancora vicine. Intanto si lavora anche sul fronte uscite. Il Nottingham Forest è alla ricerca di un terzino destro e ha fatto un primo sondaggio per Dodo, mentre Gosens è fuori dal progetto tecnico.