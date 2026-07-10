Dopo Dragusin e Atta, la Fiorentina sta spingendo per chiudere la trattativa Valdepenas con il Real Madrid. I viola stanno portando avanti l'operazione a titolo definitivo con il 50% sulla futura rivendita. I Blancos, però, vorrebbero tenere il giocatore almeno per la prima parte del ritiro, visto il rientro tardivo dei nazionali con il rischio di un infortunio o di un cambio d'idea da parte di Mourinho. Le due società continuano a parlare per trovare la soluzione migliore e anticipare così la concorrenza di altri club che stanno prendendo informazioni in queste ore (sul ragazzo c'è anche il Bologna che ha fatto un'offerta al Real ma il giocatore sta dando priorità alla Fiorentina).

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