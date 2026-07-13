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Juventus, tre possibili alternative a Kolo Muani: Sorloth, Oyarzabal e Balogun

Calciomercato

Le valutazioni del Psg per Randal Kolo Muani sono molto alte e se i francese non le abbasseranno, allora la Juventus si muoverà per altri attaccanti. Piace sempre Alexander Sorloth, ma sono stati valutati anche Mikel Oyarzabal e Folarin Balogun

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La Juventus è a caccia di un attaccante e continua ad aspettare il Paris Saint Germain per Kolo Muani. Come sottolineato dall'ad Carnevali, se i francesi non abbasseranno le pretese (è valutato 45 milioni di euro), allora i bianconeri si muoveranno verso altri obiettivi. Oltre ad Alexander Sorloth, sono stati valutati anche altri due nomi: Mikel Oyarzabal, ma ha costi altissimi, e Folarin Balogun, entrambi protagonisti ai Mondiali. Il primo, infatti, è l'attaccante titolare della Spagna semifinalista, mentre il secondo è stato al centro di molte polemiche dopo l'espulsione sospesa da parte della Fifa. Il Monaco ha messo in conto la possibile cessione dell'attaccante americano e per questo la Juventus sta sondando con attenzione il suo profilo.

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