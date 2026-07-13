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Roma, Gasperini: "Da oggi inizia il nostro mercato, ci saranno accelerazioni importanti"

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Nel primo giorno di raduno della Roma, Gian Piero Gasperini indica a Rai Radio 1 la strada per le prossime settimane: "Il mercato nel mese di giugno è stato di paralisi per tutti a causa del Mondiale. Da questa settimana inizierà il vero mercato". E sul lavoro della società aggiunge: "Da oggi ci saranno accelerazioni". Poi spazio alla lotta scudetto, con "l'Inter sempre favorita" mentre sul futuro del calcio italiano: "Serve una riforma importante"

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Gian Piero Gasperini ha parlato a Radio Anch'io Sport, la storica trasmissione di Radio Rai, nel primo giorno di raduno della Roma soffermandosi soprattutto sul mercato e sugli obiettivi della nuova stagione. "Il mercato nel mese di giugno è stato un po' di paralisi per tutti dovuta al Mondiale. Ora inizia davvero e tutte le squadre mi sembrano belle agguerrite", ha spiegato il tecnico giallorosso. Poi ha aggiunto: "Da oggi ci saranno accelerazioni importanti". Sul ritorno dei Friedkin a Trigoria: "Penso arriveranno nelle prossime ore, sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La loro presenza sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all’entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti"

"Inter favorita per scudetto"

Sulla corsa al titolo, Gasperini vede l'Inter ancora davanti a tutte: "I nerazzurri sono i favoriti, poi ci sono altre come Milan e Juve rimaste fuori dalla Champions che vorranno migliorarsi". Per la Roma, invece, il percorso è chiaro: "Deve continuare il suo percorso e cercare di rimanere in alto e stare dentro alla competizione che ti permette di rinforzarti per bene ogni anno. Se riusciamo a farlo per più anni allora può ambire a puntare anche allo scudetto".

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Dal ritorno di Totti alla nuova Nazionale

Gasperini ha poi allargato il discorso al calcio italiano e alla Nazionale: "La rinascita ci sarà ma non dipenderà solo da chi sarà l'allenatore, deve essere un sistema proprio. Evidentemente questo non funziona e servirà fare una riforma importante". Mentre sul possibile ritorno di Totti in dirigenza, in vista del centenario, ha aggiunto: "Questa cosa riguarda lui e la proprietà. Il centenario lo stanno organizzando quindi sarà poi la società  a dire cosa verrà fatto".

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