Nel primo giorno di raduno della Roma, Gian Piero Gasperini indica a Rai Radio 1 la strada per le prossime settimane: "Il mercato nel mese di giugno è stato di paralisi per tutti a causa del Mondiale. Da questa settimana inizierà il vero mercato". E sul lavoro della società aggiunge: "Da oggi ci saranno accelerazioni". Poi spazio alla lotta scudetto, con "l'Inter sempre favorita" mentre sul futuro del calcio italiano: "Serve una riforma importante" CALCIOMERCATO NEWS LIVE - RADUNI SERIE A

Gian Piero Gasperini ha parlato a Radio Anch'io Sport, la storica trasmissione di Radio Rai, nel primo giorno di raduno della Roma soffermandosi soprattutto sul mercato e sugli obiettivi della nuova stagione. "Il mercato nel mese di giugno è stato un po' di paralisi per tutti dovuta al Mondiale. Ora inizia davvero e tutte le squadre mi sembrano belle agguerrite", ha spiegato il tecnico giallorosso. Poi ha aggiunto: "Da oggi ci saranno accelerazioni importanti". Sul ritorno dei Friedkin a Trigoria: "Penso arriveranno nelle prossime ore, sarà fondamentale la loro presenza perché il mercato è fatto di decisioni e di risposte immediate. La loro presenza sarà determinante, ci auguriamo tutti di fare un buon mercato e di dare risposte all’entusiasmo di una città che ha già fatto tantissimi abbonamenti"

"Inter favorita per scudetto" Sulla corsa al titolo, Gasperini vede l'Inter ancora davanti a tutte: "I nerazzurri sono i favoriti, poi ci sono altre come Milan e Juve rimaste fuori dalla Champions che vorranno migliorarsi". Per la Roma, invece, il percorso è chiaro: "Deve continuare il suo percorso e cercare di rimanere in alto e stare dentro alla competizione che ti permette di rinforzarti per bene ogni anno. Se riusciamo a farlo per più anni allora può ambire a puntare anche allo scudetto". Potrebbe interessarti Roma, Gasp: "Rinnovi questione di giorni". Gag con Capello