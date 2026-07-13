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Vergara-Napoli, accordo per il rinnovo fino al 2031: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Napoli ha trovato l'intesa verbale con gli agenti di Antonio Vergara per il rinnovo di contratto del trequartista italiano. Il classe 2003 si prepara a firmare un prolungamento fino al 2031

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Antonio Vergara è stato una delle grandi sorprese dell'ultima stagione del Napoli. Il classe 2003, infatti, ha segnato 1 gol e fornito 3 assist in 12 partite di Serie A, numeri che hanno convinto il club azzurro a blindarlo. Per questo il Napoli ha trovato l'intesa con i suoi agenti per il rinnovo di contratto fino al 2031. Le due parti stanno discutendo gli ultimi dettagli, poi arriverà la firma.

Inizia l'avventura di Allegri a Napoli

Nel frattempo, Massimiliano Allegri è arrivato in città, pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina azzurra. Il nuovo allenatore si presenterà in conferenza stampa nella cornica del Teatro San Carlo martedì 14 luglio alle 11.30.

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