Antonio Vergara è stato una delle grandi sorprese dell'ultima stagione del Napoli. Il classe 2003, infatti, ha segnato 1 gol e fornito 3 assist in 12 partite di Serie A, numeri che hanno convinto il club azzurro a blindarlo. Per questo il Napoli ha trovato l'intesa con i suoi agenti per il rinnovo di contratto fino al 2031. Le due parti stanno discutendo gli ultimi dettagli, poi arriverà la firma.