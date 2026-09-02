Woltemade: "La Juve è il club più grande d'Italia"

"Sono molto felice e orgoglioso di me stesso: non vedo l'ora di iniziare": sono le prime dichiarazioni di Nick Woltemade da calciatore della Juventus, rilasciate aicanali ufficiali del club: "So segnare e fare assist, porto qualità e il mio obiettivo è vincere. Mi ispiro a Ibra e al mio amico Havertz"

"Sono felicissimo ed entusiasta di questa nuova avventura. Per me la Juventus è il più grande club italiano , non vedo l’ora di iniziare! Provo orgoglio per me stesso e per la mia famiglia". Sono le prime parole da giocatore bianconero di Nick Woltemade, arrivato nell'ultimo giorno di mercato in prestito secco dal Newcastle: "Vengo dall’Inghilterra, dalla Premier, dove in un anno ho imparato molto. Ora voglio segnare e aiutare la squadra a vincere. La cosa più importante è aver iniziato il campionato con due vittorie. In questo momento difficile fissare un obiettivo, mi godo il momento in attesa di esprimermi sul campo. Ai tifosi dico solo che non vedo l’ora di giocare e di vedervi domenica allo stadio, quando spero che conquisteremo la terza vittoria in questo campionato".

Modelli e obiettivi

"Non è mai stato facile avere un modello perché non ci sono stati molti calciatori che hanno unito l’altezza e il mio modo di giocare. Per esempio, mi è sempre piaciuto Zlatan Ibrahimovic: anche lui è molto alto e comunque ha una buonissima tecnica. Poi mi piace molto anche lo stile di Kai Havertz, che è un mio amico. Da uno grosso come me ci si potrebbe aspettare un gioco soprattutto fisico e invece la mia qualità migliore è la tecnica. Penso di essere un giocatore intelligente, che sa segnare, fare assist e dettare l’ultimo passaggio. Uno bravo a trovare sempre la posizione giusta in campo. Porto qualità e sono felicissimo di inserirmi in una squadra che ama tenere il pallone fra i piedi. Sono questi i contesti dove posso esprimermi al meglio"