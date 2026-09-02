Serie A, Woltemade tra i giganti: è il 4° più alto del campionato. CLASSIFICA
Con l'acquisto di Woltemade dal Newcastle, la Juventus si assicura un attaccante che fa dell'altezza uno dei suoi punti di forza. Con i suoi 198 cm, il tedesco si classifica tra i giocatori più alti del nostro campionato. Woltemade, però, non è il più alto di tutti: davanti all'ex Newcastle, infatti, ci sono ben 3 giocatori (e due di questi giocano nel Napoli...). Sai quali sono i giganti del nostro campionato? Guarda la classifica (dati Transfermarkt)
- Squadra: Napoli
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,02 m
- Squadra: Monza
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,02 m
- Squadra: Napoli
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,01 m
- Squadra: Juventus
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 1,98 m
- Squadra: Atalanta
- Ruolo: Difensore
- Altezza: 1,98 m
- Squadra: Udinese
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 1,98
- Squadra: Sassuolo
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 1,98 m
- Squadra: Genoa
- Ruolo: Difensore
- Altezza: 1,98 m
- Squadra: Udinese
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 1,98 m
- Squadra: Como
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 1,97 m