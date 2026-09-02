Serie A, Woltemade tra i giganti: è il 4° più alto del campionato. CLASSIFICA

Con l'acquisto di Woltemade dal Newcastle, la Juventus si assicura un attaccante che fa dell'altezza uno dei suoi punti di forza. Con i suoi 198 cm, il tedesco si classifica tra i giocatori più alti del nostro campionato. Woltemade, però, non è il più alto di tutti: davanti all'ex Newcastle, infatti, ci sono ben 3 giocatori (e due di questi giocano nel Napoli...). Sai quali sono i giganti del nostro campionato? Guarda la classifica (dati Transfermarkt)