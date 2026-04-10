Allenatori Serie A 2025 2026, scadenze di contratto: Spalletti rinnova fino al 2028
Ufficiale il rinnovo del contratto dell'allenatore dei bianconeri, che scadeva a giugno: il nuovo termine è stato portato al giugno del 2028. Ma Spalletti non era l'unico con un contratto in scadenza alla fine di questa stagione: sono ancora sei gli allenatori contrattualizzati fino al 30 giugno. Da Palladino a Sammarco, cioè dalla A dell'Atalanta alla V del Verona: tutte le scadenze dei contratti degli allenatori di Serie A
- Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, che scadeva il 30 giugno ed è stato prolungato per due anni fino alla fine della stagione 2027/2028
- RAFFAELE PALLADINO scadenza 30 giugno 2027
- VINCENZO ITALIANO scadenza 30 giugno 2027
- FABIO PISACANE scadenza 30 giugno 2026
- CESC FABREGAS scadenza 30 giugno 2028
- MARCO GIAMPAOLO scadenza 30 giugno 2027
- PAOLO VANOLI scadenza 30 giugno 2026
- DANIELE DE ROSSI scadenza 30 giugno 2026*
- CRISTIAN CHIVU scadenza 30 giugno 2027
- LUCIANO SPALLETTI scadenza 30 giugno 2028
- MAURIZIO SARRI scadenza 30 giugno 2027
- EUSEBIO DI FRANCESCO scadenza 30 giugno 2026*
- MASSIMILIANO ALLEGRI scadenza 30 giugno 2027
- ANTONIO CONTE scadenza 30 giugno 2027
- CARLOS CUESTA scadenza 30 giugno 2027*
- OSCAR HILJEMARK scadenza 30 giugno 2027*
- GIAN PIERO GASPERINI scadenza 30 giugno 2028
- FABIO GROSSO scadenza 30 giugno 2027
- ROBERTO D’AVERSA scadenza 30 giugno 2026
- KOSTA RUNJAIC scadenza 30 giugno 2027
- PAOLO SAMMARCO scadenza 30 giugno 2026