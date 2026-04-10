Ufficiale il rinnovo del contratto dell'allenatore dei bianconeri, che scadeva a giugno: il nuovo termine è stato portato al giugno del 2028. Ma Spalletti non era l'unico con un contratto in scadenza alla fine di questa stagione: sono ancora sei gli allenatori contrattualizzati fino al 30 giugno. Da Palladino a Sammarco, cioè dalla A dell'Atalanta alla V del Verona: tutte le scadenze dei contratti degli allenatori di Serie A

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