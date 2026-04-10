 Allenatori Serie A 2025 2026, scadenze di contratto: Spalletti rinnova fino al 2028 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Allenatori Serie A 2025 2026, scadenze di contratto: Spalletti rinnova fino al 2028

Calciomercato fotogallery
21 foto

Ufficiale il rinnovo del contratto dell'allenatore dei bianconeri, che scadeva a giugno: il nuovo termine è stato portato al giugno del 2028. Ma Spalletti non era l'unico con un contratto in scadenza alla fine di questa stagione: sono ancora sei gli allenatori contrattualizzati fino al 30 giugno. Da Palladino a Sammarco, cioè dalla A dell'Atalanta alla V del Verona: tutte le scadenze dei contratti degli allenatori di Serie A

ROMA-PISA LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

I migliori dribblatori del campionato: classifica

Serie A

Chi sono i migliori dribblatori in campionato? In testa alla classifica c’è Kenan Yildiz ma non...

20 foto

Ricavi in Europa: Real 1°, tre italiane in top 20

il report Uefa

Con l'ultima edizione del "The European Club Finance and Investment Landscape" la...

23 foto

Inter, le news di formazione verso il Milan

derby milano

L'Inter è attesa dal derby scudetto contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20.45....

12 foto

Milan, le news di formazione verso l'Inter

derby milano

-3 al derby e il dubbio per Allegri è Bartesaghi: il classe 2005 non è al top, ha iniziato il...

12 foto

Germania, le anticipazioni sulla maglia away

mondiale

Chi ci sarà sicuramente e chi spera di andarci, come l'Italia. Le Nazionali che si preparano al...

43 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Napoli, primi contatti per Rios del Benfica

    Calciomercato

    Il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare per rinforzare il centrocampo e il...

    Il Napoli riscatterà Alisson per 16.5 milioni

    dallo sporting

    Il Napoli ha deciso di riscattare l'esterno brasiliano. Gli azzurri verseranno 16,5 milioni allo...

    Il vice di Pep: "Impossibile rimpiazzare Bernardo"

    Calciomercato

    L'addio era già nell'aria per il portoghese col contratto in scadenza a giugno 2026 e, ora, è...