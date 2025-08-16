Thomas Muller è stato accolto in Canada da una rappresentativa di nativi americani, Aaron Ramsey ha dovuto googolare la sua nuova squadra prima di firmare il contratto, mentre Lacazette è volato in Arabia (all'apparenza nulla di strano), ma con una neopromossa che ha sede in una città che non esiste. Queste (fin qui) sono le storie più pazze del mercato del 2025

di Marco Salami