L'Atletico Madrid e il Chelsea hanno raggiunto l'accordo verbale per il trasferimento di Joao Felix in prestito per 11 milioni di euro. I Colchoneros lo avevano pagato quasi 130 nell'estate del 2019. Uno dei tanti casi nella storia recente: ecco i più clamorosi (costati almeno 50 milioni). Dati Transfermarkt

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE