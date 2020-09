1/21

METODOLOGIA - La classifica è stilata sulla base dei milioni investiti per gli acquisti (dunque solo le uscite e non considerando il saldo con le cessioni) in una singola sessione di mercato, solo estate o solo inverno (dunque non le spese della stagione intera). I dati sono stati raccolti dal portale specializzato Transfermarkt. Ecco la classifica e i singoli colpi di ogni squadra. Il super Chelsea del presente da più di 200 milioni è appena al nono posto.



(Foto Twiter Chelsea)

I COLPI PIÙ CARI NELLA STORIA DEL CHELSEA