Ingaggi alti, rendimenti sotto le aspettative, troppo avanti con l'età o non idonei alle richieste degli allenatori: sia in Serie A che nei campionati esteri le grandi squadre devono fare i conti con i giocatori fuori dal progetto, da piazzare sul mercato per liberare spazio in rosa e sui bilanci e investire in operazioni migliori. Tanti scarti che però, per altri club, possono trasformarsi in occasioni da cogliere. Ecco quali sono, in Italia e in Europa