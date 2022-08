Un campione del mondo, con il club e con la nazionale, in Serie B: Cesc Fabregas è ufficialmente un giocatore del Como. Porterà nel capoluogo lombardo una bacheca piena di successi. L'ex Chelsea e Barcellona non diventerà però nè il giocatore con più trofei in Serie B e nemmeno lo spagnolo più titolato in Italia. La lista dei più vincenti attualmente in Serie A e B comprende nomi illustri che, nonostante l'età, continuano ad aumentare la loro collezione