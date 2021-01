7/22

DINO BAGGIO (dalla Juve all'Inter) - Famoso caso di mercato soprattutto perché la sua cessione permise di "liberare" il Trap, che tornò alla Juve dopo lo scudetto con i nerazzurri. Un giocatore per un allenatore, in pratica. Dino Baggio, che la Juve aveva appena prelevato dal Torino, passa così in nerazzurro in prestito, per poi tornare in bianconero l'anno dopo.