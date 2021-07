8/14 ©LaPresse

FEDERICO BALZARETTI, dal Torino alla Juventus nell'estate 2005



Come Ogbonna, una vita in granata tra settore giovanile e prima squadra a precedere il trasferimento in bianconero. Oltre 100 presenze col Toro per l’ex terzino, letteralmente esploso in Serie B prima del fallimento della società. S’inserisce la Juve, che lo preleva a parametro zero e lo manterrà in rosa per due stagioni