Terzo appuntamento con la rubrica che ripercorre le estati più calde per il calciomercato italiano. Con il nostro viaggio arriviamo all'inizio del campionato 1992/93. Alcuni giocatori arrivati in Serie A diventarono delle icone del nostro calcio, altri invece non rispettarono le aspettative: il Milan fu grande protagonista, la Lazio acquistò il futuro capocannoniere del campionato e un giocatore indimenticabile. Ecco la Top 11, schierata con un 3-4-3 super offensivo e allenata da un futuro campione del mondo