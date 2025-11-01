Quali sono i calciatori under 17 più preziosi al mondo? In testa c'è Karetsas, centrocampista offensivo classe 2007 del Genk, ma l'Italia è ben rappresentata. Nella top 10, infatti, ci sono sia Honest Ahanor, per il quale si sta lavorando per convocarlo in Nazionale, che Francesco Camarda. Di seguito la classifica (dati Trasfermarkt)