I calciatori under 17 più preziosi al mondo: Ahanor e Camarda in top 10
Quali sono i calciatori under 17 più preziosi al mondo? In testa c'è Karetsas, centrocampista offensivo classe 2007 del Genk, ma l'Italia è ben rappresentata. Nella top 10, infatti, ci sono sia Honest Ahanor, per il quale si sta lavorando per convocarlo in Nazionale, che Francesco Camarda. Di seguito la classifica (dati Trasfermarkt)
- Valore di mercato: 7 milioni
- Età: 17 (19/07/2008)
- Nazione: Belgio
- Squadra: Anderlecht (Belgio)
- Valore di mercato: 8 milioni
- Età: 17 (29/02/2008)
- Nazione: Belgio
- Squadra: Ajax (Olanda)
- Valore di mercato: 8 milioni
- Età: 17 (20/05/2008)
- Nazione: Polonia
- Squadra: Jagiellonia (Polonia)
- Valore di mercato: 8 milioni
- Età: 16 (10/07/2009)
- Nazione: Inghilterra
- Squadra: Leicester (Inghilterra)
- Valore di mercato: 10 milioni
- Età: 17 (10/03/2008)
- Nazione: Italia
- Squadra: Lecce (Serie A)
- Valore di mercato: 15 milioni
- Età: 17 (29/08/2008)
- Nazione: Inghilterra
- Squadra: Liverpool (Inghilterra)
- Valore di mercato: 15 milioni
- Età: 17 (24/01/2008)
- Nazione: Francia
- Squadra: PSG (Francia)
- Valore di mercato: 20 milioni
- Età: 17 (22/02/2008)
- Nazione: Germania
- Squadra: Bayern Monaco (Germania)
- Valore di mercato: 20 miliioni
- Età: 17 (23/02/2008)
- Nazione: Nigeria
- Squadra: Atalanta (Italia)
- Valore di mercato: 23 milioni
- Età: 17 (19/11/2007)
- Nazione: Grecia
- Squadra: Genk (Belgio)