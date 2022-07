1/14

Uno vede gli spazi come pochi, l’altro ci si lancia a mille all’ora. Il primo ispira con i suoi passaggi filtranti, il secondo concretizza come nessun altro in Europa. Che coppia, quei due! Nella stagione 1996/97 il Barcellona è una macchina da gol perfetta grazie al miglior attaccante di fine millennio, il ventenne Ronaldo, e all’uomo che meglio di chiunque altro sa come mandarlo in porta, Ivan De la Peña. Logico che tra le due, sia la pelata del Fenomeno quella che ruba maggiormente l’occhio, e così nell’estate ’97 c’è anche la Lazio di Cragnotti sul brasiliano