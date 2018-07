Le prime parole di Buffon

Al comunicato ufficiale del club parigino hanno fatto seguito anche le prime parole di Gigi Buffon da nuovo giocatore del Psg: “È con grande felicità che mi unisco a questa squadra - ha spiegato dopo la firma - Per la prima volta nella mia carriera lascio il mio paese e lo faccio per un progetto ambizioso, solo il Psg poteva convincermi. Ringrazio la società e il presidente per la fiducia. Conosco i sogni che questa città ha: porterò qui tutta la mia energia, esperienza e sete di successo per aiutare la mia nuova squadra e per far vivere emozioni grandi ai nostri sostenitori”. L'arrivo del portiere accompagnato anche dalle parole di Al-Khelaifi: "Siamo tutti orgogliosi di accogliere Buffon qui al Psg. L'immensità della sua carriera, così come la sua personalità ambiziosa, unificante ed elegante, lo rendono uno dei giocatori più ammirati e stimati del calcio mondiale. All'età di 40 anni, la sua passione per il calcio è ancora intatta e ha trovato nel nostro progetto la scenografia ideale per fissare obiettivi personali estremamente alti. I nostri sostenitori daranno il benvenuto a Buffon con tutto il fervore e l'amore che merita".