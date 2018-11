È sempre il personaggio del momento, vuoi per l’ennesimo libro consegnato ai suoi fan così come per un futuro tutto da decifrare. Immortale Zlatan Ibrahimovic, ovviamente pure a 37 anni. Riportato il dispiacere per aver salutato il Milan nel 2012, sguardo al passato prima di giurare fedeltà ai Los Angeles Galaxy, la superstar svedese non poteva trascurare la parentesi intermedia a Parigi. Quattro gli anni trascorsi sotto la Torre Eiffel, avventura che l’ha visto accumulare 156 gol in 180 partite festeggiando 12 titoli nazionali. Un’avventura indimenticabile per lui come per i tifosi del PSG, ecco perché l’Equipe ha intervistato Ibra in merito a quelle stagioni e all’eventuale desiderio di tornare in Francia. Se l’intera conversazione verrà pubblicata sabato, Le Parisien ha diffuso alcuni passaggi dell’intervista partendo naturalmente dall’inizio: "A Milano avevo finalmente trovato la forma e la felicità: pure la mia famiglia era felice, quindi sì, non volevo cambiare tutto e andarmene dal Milan". Se il passaggio al PSG non era inizialmente gradito, Zlatan ha rapidamente cambiato idea come confermato alla stampa francese.