Paul Pogba potrebbe non arrivare, il Real Madrid sta già studiando un piano B. È quanto ha rivelato il quotidiano Marca, che ha spiegato come la strada per portare il centrocampista francese, seguito da vicinissimo dalla Juventus, ai Blancos sia piuttosto in salita. Il Manchester United starebbe infatti continuando a rifiutare di negoziare con il club spagnolo ed è per questo che il Real starebbe già pensando a un nome alternativo per il centrocampo. Che sarebbe quello di Donny van de Beek, talentuoso classe 1997 dell’Ajax. Il 22enne piace molto alla dirigenza madrilena e a Zinedine Zidane, che lo considera valido nel caso in cui non riuscisse ad avere in rosa Pogba. L’affare per van de Beek sarebbe di gran lunga più semplice e ben più economico: gli olandesi vorrebbero circa 60 milioni di euro per cederlo, molti meno di quelli che chiede lo United per Pogba. Una buona notizia, questa, per la Juve, che avrebbe così meno concorrenza per chiudere con il 26enne campione del mondo.

van de Beek convince Zizou. Anche Eriksen in lista

Secondo quanto raccontato da Marca, i numeri di Donny van de Beek convincono pienamente il Real Madrid. Nella scorsa stagione, il classe 1997 ha giocato ben 57 partite ufficiali, tutte quelle possibili con l’Ajax. E, punto a suo favore, non ha subito neppure un infortunio. Un giocatore solido e continuo, dunque, che ha dalla sua anche numeri importanti: solo nel 2018-2019 ha segnato 17 reti, firmando anche 13 assist. Un altro nome affiancato a quello di van de Beek è Christian Eriksen del Tottenham, profilo più esperto che resta comunque la terza scelta sulla lista di Zidane e della società.

Juve-Pogba, situazione di stand-by

Il possibile cambio di rotta del Real Madrid fa sicuramente contenta la Juventus, che può dunque concentrarsi maggiormente per capire di più della fattibilità dell’affare Pogba. Per ora i bianconeri si sono scontrati con i numeri: l’ingaggio del francese (15 milioni a stagione) è alto e lui non sarebbe intenzionato a rinunciarvi. Il Manchester United, dall’altra, non intende fare sconti: dopo averlo perso a zero anni fa, ha pagato 100 milioni alla Juve per riaverlo e non è intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore. La Juve ha sondato la possibilità di inserire giocatori nella trattativa, come Cancelo, ma ancora la situazione non ha avuto evoluzioni.