Si continua a trattare nel mercato di Premier League, ma solo per sei operazioni: è stata infatti concessa una proroga fino alle 20 italiane (19 locali). Si tratta di un permesso che la Football Association garantisce ai quei club inglesi che dichiarano di aver impostato una trattativa con una ed una sola squadra. In questo caso avrebbero più tempo per formalizzare gli ultimi dettagli, quali accordi o diritti d'immagine. Tra queste c'è quella di David Luiz, al centro della trattativa tra Chelsea e Arsenal. Poi quella che dovrebbe portare Iwobi dai Gunners all'Everton, Praet dalla Samp al Leicester, infine Mo Besic allo Sheffield e Kevin Danso al Southampton.

Dopo il mercato, la parola passerà al campo, con la prima giornata di campionato in programma venerdì alle ore 21. Si affronteranno Liverpool e Norwich, poi sarà il momento di tutte le altre big. Maguire, Ndombele e Rodri i colpi più pagati, Hazard, Lukaku fra le cessioni più rumorose. Campioni agguantati, altri sfumati come Dybala, che non si è accordato con lo United e il Tottenham. Tutto il tabellone degli acquisti e delle cessioni delle squadre di Premier.

ARSENAL

Acquisti: Luiz (d, Chelsea), Martinelli (a, Ituano), Saliba (d, Saint-Etienne), Ceballos (c, Real Madrid), Pepe (a, Lille).

Cessioni: Ramsey (c, Juventus), Lichtsteiner (d, svinc), Welbeck (a, Watford), Cech (p, svinc), Bramall (d, Colchester United), Gilmour (c, Norwich City), Ospina (p, Napoli), Ballard (d, Swindon Town), Osei-Tutu (d, VfL Bochum), Pleguezelo (d, Twente), Saliba (d, Saint-Etienne), Bielik (c, Derby County), Asano (a, Partizan), Amaechi (c, Amburgo), Jenkinson (d, Nottingham Forest), Koscienly (d, Bordeuax), Thompson (d, Brentford).

ASTON VILLA

Acquisti: Mings (d, Bournemouth), El Ghazi (c, Lille), Wesley (a, Bruges), Targett (d, Southampton), Hause (d, Wolverhampton), Jota (c, Birmingham City), Konza (d, Brentford), Engels (d, Reims), Trezeguet (a, Kasimpasa), Luiz (c, Manchester City), Heaton (p, Burnely), Nakamba (c, Bruges).

Cessioni: Knibbs (a, Cambridge), Gardner (c, Birmingham City), McKirdy (c, Carlisle United), Elphick (d, Huddersfield Town), Adomah (c, Nottingham Forest), Bunn (p, svinc), De Laet (d, Melbourne City), Hutton (d, svinc), Jedinak (c, svinc), McCormack (a, svinc), Sarkic (p, Livingston), Richards (d, svinc), Whelan (c, svinc), Blackett-Taylor (a, Tranmere Rovers), Green (c, Preston), Doyle Hales (c, Cheltengam), Hogan (a, Stoke City), Hepburn-Murphy (a, Tranmere), Bjarnason (c, svinc).

BOURNEMOUTH



Acquisti: Kelly (d, Bristol City), Stacey (d, Luton), Billing (c, Huddersfield Town), Wilson (a, Liverpool), Danjuma (a, Bruges).

Cessioni: Pugh (a, Qpr), Ndjoli (a, Gillingham), Hyndman (c, Atlanta United), Mahoney (c, Millwall), Mousset (p, Sheffield United), Mings (d, Aston Villa), Arter (c, Fulham), Surridge (p, Swansea).

BRIGHTON



Acquisti: Trossard (a, Genk), Clarke (d, Portsmouth), Richards (c, Manchester City), Webster (d, Bristol City), Maupay (a, Brentford).

Cessioni: Knockaert (a, Fulham), Bruno (d, svinc), White (d, Leeds United), Barclay (d, Accrington), Weaire (d, Colchester).

BURNLEY



Acquisti: Pieters (d, Stoke City), Rodriguez (p, West Bromwich Albion), Peacock-Farrell (p, Leeds), Drinkwater (c, Chelsea)

Cessioni: Heaton (p, Aston Villa), Crouch (a, svinc), Lindegaard (p, Helsingborg), Massanka (p, Chorley), Wells (a, QPR)

CHELSEA



Acquisti: Kovacic (c, Real Madrid).

Cessioni: Hazard (a, Real Madrid), Aina (d, Torino), Luiz (d, Arsenal), Cahill (d, Crystal Palace), Green (p, svinc), Collins (p, Barnsley), Dabo (d, Coventry City), Kane (d, Hull City), Nartey (d, Burton), Dasilva (d, Bristol City), Kalas (d, Bristol City), Pasalic (c, Atalanta), Eduardo (p, Braga), Morata (a, Atletico Madrid), Bulka (p, Psg), McCormick (c, Shrewsbury Town), Ampadu (d, RB Lipsia), Baker (c, Fortuna Dusseldorf), Clarke-Salter (d, Birmingham), Miazga (d, Reading), Scott (c, Newcastle United), Palmer (c, Bristol City), Sterling (d, Wigan), Gallagher (c, Charlton), Brown (a, Luton), Chalobah (Huddersfield Town)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: Henderson (p, Nottingham Forest), Ayew (a, Swansea), Cahill (d, Chelsea), Camarasa (c, Real Betis), McCarthy (c, Everton).

Cessioni: Speroni (p, svinc), Sako (c, West Bromwich Albion), Wan-Bissaka (d, Manchester United), Puncheon (c, Pafos), Souaré (d, Troyes), Sorloth (Trabzonspor).

EVERTON

Acquisti: Sidibe (d, Monaco), Lossl (p, Huddersfield), Delph (c, Manchester City), Gomes (c, Barcellona), Kean (a, Juventus), Gbamin (c, Magonza).

Cessioni: Hewelt (p, Miedz Legnica), Jagielka (d, Sheffield United), Galloway (d, Luton), Vlasic (c, Cska Mosca), McCarthy (c, Crystal Palace), Gueye (c, Psg), Lookman (a, Lipsia), Besic (c, Sheffield United)

LEICESTER

Acquisti: Justin (d, Luton), Perez (a, Newcastle), Tielemans (c, Monaco).

Cessioni: Maguire (d, Manchester United), Simpson (d, svinc), Okazaki (p, Malaga), Iversen (p, Oldham), Moore (d, Reading), Knight (d, Peterborough United), Loft (a, Carlisle United), Lorenzo (a, svinc), Sherif (c, Accrington), Ndukwu (a, Southend), Helder (d, Hull City)

LIVERPOOL



Acquisti: Van Den Berg (d, Zwolle), Elliott (a, West Ham), Adrian (p, West Ham).

Cessioni: Millar (a, Kilmarnock), Wilson (Bournemouth), Awoniyi (p, Magonza), Johnston (d, Feyenoord), Phillips (d, Stoccarda), Mignolet (Bruges), Woodburn (a, Oxford United), Ings (p, Southampton), Sturridge (a, svincolato), Moreno (d, Villarreal), Ojo (a, Rangers), Bogdan (p, svincolato), Grujic (c, Hertha Berlino), Allan (c, Eintracht), Adekanye (c, Lazio), Masterson (d, Qpr), Randall (d, svincolato), Grabara (p, Aarhus).

MANCHESTER CITY



Acquisti: Steffen (p, Columbus Crew), Angelino (d, Psv Ein, Rodri (c, Atletico Madrid), Cancelo (d, Juventus).

Cessioni: Kompany (d, Anderlecht), Roberts (a, Norwich), Delph (c, Everton), Dele-Bashiru (c, Watford), Muric (p, Nottingham Forest), Nemane (a, svinc), Sandler (d, Anderlecht), Richards (c, Brighton), Garcia (c, Sporting Gijon), Luiz (c, Aston Villa), Danilo (d, Juventus), Adarabioyo (d, Blackburn), Palmer Brown (d, Austria Vienna).

MANCHESTER UNITED



Acquisti: Wan-Bissaka (d, Crystal Palace), James (a, Swansea), Maguire (d, Leicester).

Cessioni: Herrera (c, Psg), Valencia (d, Quito), Poole (d, Mk Dons), Willcock (c, Gillingham), Wilson (p, Aberdeen), Olosunde (a, Rotherham), O’Hara (p, Macclesfield Town), Henderson (p, Sheffield United), Lukaku (a, Inter).

NEWCASTLE

Acquisti: Joelinton (p, Hoffenheim), Willems (d, Eintracht), Scott (c, Chelsea), Saint-Maximin (a, Nizza), Turner (p, Bolton), Krafth (d, Amiens), Carrol (a, svincolato)

Cessioni: Perez (a, Leicester), Roberts (a, svinc), Diame (c, Al Ahli), Barlaser (c, Rotherham), Bartlett (c, svinc), Joselu (p, Alaves), Gibson (d, Grimsby), Woodman (p, Swansea).

NORWICH



Acquisti: Roberts (a, Manchester City), Drmic (p, Borussia Monchengladbach), Fitzpatrick (c, Partick), Fahrmann (p, Schalke 04), Byram (d, West Ham), Amadou (c, Siviglia).

Cessioni: Raggett (d, Portsmouth), Morris (p, Rotherham), Pinto (d, Dinamo Zagabria), Bloomfield (p, Crawley Town), Wildschut (a, Maccabi Haifa), Naismith (a, Heart), Jarvis (a, svinc), Abrahams (p, Newport County), Oliveira (p, Aek Atene), Bushiri (d, Blackpool), Franke (d, Hannover).

SHEFFIELD



Acquisti: Freeman (c, Qpr), Jagielka (d, Everton), Robinson (a, Preston), Morrison (c, Ostersund), Mousset (p, Bournemouth), Osborn (c, Nottingham Forest), McBurnie (p, Swansea), Henderson (p, Manchester United), Verrips (p, Mechelen), Besic (c, Everton).

Cessioni: Coutts (c, Fleetwood), Cranie (d, Luton), Washington (p, Heart), Lafferty (d, svinc), Lavery (p, Walsall), Norrington-Davis (d, Barrow), Eastwood (p, Scunthorpe United), Smith (a, Bristol), Thomas (a, Carlisle), Slater (c, Scunthorpe United), Evans (p, Fleetwood).

SOUTHAMPTON



Acquisti: Ings (p, Liverpool), Adams (p, Birmingham), Djenepo (a, Standard Liegi).

Cessioni: Davis (c, Rangers), Targett (d, Aston Villa), Jones (d, Gillingham), Rose (p, Walsall), Sims (a, NY Red Bulls), Gallagher (p, Blackburn), Austin (a, West Bromwich Albion).

TOTTENHAM



Acquisti: Etete (a, Notts County), Clarke (a, Leeds), Ndombele (c, Lione), Lo Celso (c, Betis), Sessegnon (c, Fulham)

Cessioni: Ogilvie (d, Gillingham), Vorm (p, svinc), Duncan (c, Qpr), Glover (p, Melbourne), Reynolds (d, svinc), Amos (c, Qpr), Clarke (a, Leeds), Trippier (d, Atletico Madrid), Janssen (p, Monterrey), Llorente (a, svinc), Carter-Vickers (d, Stoke City).

WATFORD

Acquisti: Dawson (d, West Bromwich Albion), Welbeck (a, svinc), Dele-Bashiru (c, Manchester City), Pedro (p, Fluminense), Sarr (a, Rennes).

Cessioni: Obbi Oulare (p, Standard Liegi), Lukebakio (a, Hertha Berlino), Leighton (d, svinc), Britos (d, svinc), Hoban (d, svinc), Eleftheriou (d, Dag & Red), Folivi (a, Wimbledon), Charles (d, Qpr), Navarro (d, Leganes), Wilmot (d, Swansea), Howes (p, Woking).

WEST HAM



Acquisti: Fornals (c, Villarreal), Martin (p, Millwall), Roberto (p, Espanyol), Haller (a, Eintracht), Cardoso (d, Boavista), Ajeti (p, Basilea).

Cessioni: Cullen (c, Charlton), Adrian (p, Liverpool), Nasri (c, Anderlecht), Byram (d, Norwich), Oxford (d, Augusta), Perez (p, Alaves), Fernandes (c, Magonza), Obiang (c, Sassuolo), Arnautovic (p, Sipg).

WOLVERHAMPTON



Acquisti: Dadashov (p, Estoril), Cutrone (a, Milan), Jimenez (p, Benfica), Neto (a, Lazio), Jordao (c, Lazio), Cristovao (c, Desportivo Aves), Dendoncker (c, Anderlecht).

Cessioni: Ruddy (p, Ross County), Ebanks-Landell (d, Shrewsbury Town), Zyro (a, Korona Kielce), Hause (d, Aston Villa).