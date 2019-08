PHIL FODEN (2000, Manchester City). Difficile imporsi in una rosa di stelle per un ragazzo di 19 anni, spazio che tuttavia il gioiello dei Citizens sta meritando di ricevere: 37 presenze con 7 gol e 3 assist per la stellina inglese, già campione del mondo U-17 coi Tre Leoni in India dove venne eletto miglior giocatore. David Silva come modello e Guardiola come mentore, allenatore che non perde occasione per lodarlo. City che nella sessione estiva si è assicurato il più noto Rodri (70 milioni di euro dall’Atletico) e Angeliño, terzino classe ‘97