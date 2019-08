FLORIN ANDONE (Brighton). Una punta centrale a tutti gli effetti, vuoi per il fisico massiccio (182 centimetri per 79 chili) e la buona vena realizzativa in Spagna: una sessantina i gol segnati dal rumeno classe 1993 prima di trasferirsi un anno fa ai Seagulls per 6 milioni di euro dal Deportivo La Coruña. Primo impatto in Inghilterra rivedibile (5 reti complessive), lui che pure in Nazionale ha punito solo l’Italia in 21 presenze