È stato al centro di una trattativa con diverse tensioni, tra Manchester City e Bayern Monaco, ma alla fine questa operazione non si realizzerà. Il motivo non è il mancato accordo tra le società, ma l’infortunio che è occorso a Leroy Sané nella sfida di Community Shield di domenica scorsa contro il Liverpool. L’esterno tedesco si è fermato al 10’ del primo tempo, per poi essere sostituito tre minuti dopo da Gabriel Jesus. I Citizens hanno diramato un comunicato in cui si parla delle sue condizioni e dove si annuncia che si sottoporrà ad un intervento chirurgico, che con ogni probabilità lo toglie definitivamente dal mercato.

La nota del Manchester City

"Il Manchester City conferma che Leroy Sané ha riportato lesioni al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'esterno si è infortunato nelle fasi iniziali del trionfo del City nel Community Shield contro il Liverpool a Wembley. Ha svolto alcuni esami in settimana, con un medico specializzato che è giunto a Manchester per ulteriori accertamenti per capire l'entità dell'infortunio. Leroy si opererà la settimana prossima. Il club gli garantirà tutto il supporto di cui ha bisogno, e ogni elemento della società gli augura un veloce e rapido recupero. Sul sito ufficiale della squadra saranno dati regolarmente tutti gli aggiornamenti sulla sua riabilitazione".