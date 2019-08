Neymar si avvicina al ritorno al Camp Nou. È quanto trapela al termine della lunga giornata che ha visto gli emissari del Barcellona e quelli del Paris Saint-Germain incontrarsi per discutere il trasferimento del 27enne brasiliano in Catalogna. L'esito del summit, almeno stando alla versione che emerge su sponda blaugrana, spinge verso la conclusione positiva della trattativa. A confermarlo è stato Javier Bordas. Il direttore dell'area sportiva del Barcellona ha parlato dell'affare all'aeroporto El Prat al ritorno da Parigi, dove era stato con altri membri della dirigenza come il CEO Oscar Grau e il direttore sportivo Eric Abidal oltre all'intermediario Andre Cury: “Un accordo vero e proprio per l'acquisto di Neymar non c'è – le sue parole, riportate da Marca – ma stiamo continuando a trattare e siamo più vicini”. Poche parole, ma sufficienti per capire che si continuerà al trattare fino al 2 settembre, giorno della conclusione del calciomercato estivo in Francia e in Spagna.