Sono ore decisive per il futuro di Neymar. Una vera e propria telenovela quella che coinvolge il campione brasiliano del Paris Saint Germain, conteso dalle big di Spagna e sempre più al centro delle voci di mercato. Sulle tracce di O' Ney ci sono il Real Madrid e soprattutto il Barcellona, proprio la squadra che l’attaccante aveva lasciato nell’estate 2017 a fronte della cifra record di 222 milioni di euro. E se da un lato Neymar – che come chiarito dall’allenatore Tuchel non giocherà con il PSG fino a quando la situazione relativa al suo futuro non verrà risolta – ha a più riprese lanciato segnali di affetto nei confronti del Barça, anche nell’ambiente blaugrana c’è chi non ha dimenticato il classe ’92. Uno di questi è Rivaldo, connazionale di Neymar e leggenda della società catalana, con la quale ha militato dal 1997 al 2002 vincendo diversi trofei e anche un Pallone d'Oro.

L'appello di Rivaldo

L'ex campione del Barcellona si è esposto pubblicamente e ha voluto lanciare un appello alla sua vecchia società. Attraverso un post pubblicato sui propri profili social, infatti, Rivaldo ha chiesto apertamente al Barça di fare uno sforzo e riprendere Neymar: "Sappiamo tutti ciò che è successo a Neymar – ha scritto l’ex giocatore del Milan, tra le altre -, la sua partenza da Barcellona è stata sbagliata e non avrebbe mai dovuto lasciare uno dei più grandi club del mondo. Adesso, però, è ansioso di tornare e di assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto. Mi auguro quindi che il presidente del Barcellona e tutti i membri del consiglio non lascino andare Neymar in un altro club. Spero che si trovi una soluzione con il PSG e che il ragazzo possa tornare nel posto che non avrebbe mai dovuto lasciare. Forza Barça".