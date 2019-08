JOHN TOSHACK - Tre promozioni in quattro anni, una di seguito all'altra e che portarono il piccolo Swansea dalla quarta divisione alla First Division, in quegli anni apice del calcio di sua maestà. Si schierò tra i titolari tra 1978 e 1979, per poi entrare in campo più sporadicamente gli anni seguenti. Ex Liverpool, proseguirà la sua carriera in panchina per altri trent'anni.