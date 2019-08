RODRIGO DE PAUL - Nell'esordio in campionato dell'Udinese contro il Milan ha iniziato in panchina, diventando poi decisivo una volta entrato nel finale con l'assist vincente per Becao. Tra l'argentino e i bianconeri però i rapporti non sono idilliaci e lo scenario della cessione non è impossibile: su di lui c'è la Fiorentina, scatenata in questa sessione di mercato.