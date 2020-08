5/11

Higuain arriva a Napoli da campione affermato, pagato 40 milioni di euro. In azzurro giocherà per tre stagioni, andando sempre in doppia cifra (91 gol in tutto) e con l'exploit dei 36 gol in 35 partite del 2015-16 (record per la Serie A eguagliato quest'anno da Immobile). In bacheca mette Coppa Italia e Supercoppa Italiana (2014), prima di lasciare Napoli per la Juventus, per un trasferimento da 90 milioni vissuto come unn tradimento dai tifosi azzurri