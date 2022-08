Manca solo l'ufficialità per il trasferimento all'Ajax di Lorenzo Lucca, operazione in prestito con diritto di riscatto. Un affare sorprendente dalla Serie B all'estero, ma non solo: l'attaccante 21enne sarà il primo italiano a vestire la maglia del club di Amsterdam, lui come altri connazionali nella storia delle big d'Europa. Quali sono stati gli altri pionieri azzurri? Non li ricorderai mai tutti… (dati Transfermarkt)

