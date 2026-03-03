Nuovo aggiornamento delle valutazioni di mercato di Football Benchmark, che ha stilato i dieci calciatori più preziosi al mondo. Sul podio solo campionissimi stimati oltre i 200 milioni di euro. Ma non è tutto: ci sono due protagonisti della Serie A tra coloro che hanno aumentato di più il proprio valore da dicembre e oggi. E un altro italiano è il più costoso di chiunque nel proprio ruolo. Ecco tutti i dati

