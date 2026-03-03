I calciatori più preziosi al mondo per valore di mercato secondo Football Benchmark
Nuovo aggiornamento delle valutazioni di mercato di Football Benchmark, che ha stilato i dieci calciatori più preziosi al mondo. Sul podio solo campionissimi stimati oltre i 200 milioni di euro. Ma non è tutto: ci sono due protagonisti della Serie A tra coloro che hanno aumentato di più il proprio valore da dicembre e oggi. E un altro italiano è il più costoso di chiunque nel proprio ruolo. Ecco tutti i dati
- Valore di mercato: 123,2 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 133,3 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 133,8 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 138,1 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 138,4 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 140,7 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 177,2 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 206,3 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 232,2 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 286,8 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Yan Diomande (Lipsia - 50,9 mln euro): +37,8 mln
- Marc Guehi (Man City - 60 mln euro): +31,9 mln
- Pio Esposito (Inter - 50,5 mln euro): +27,7 mln
- Alvaro Carreras (Real Madrid - 67,1 mln euro): +21,8 mln
- Fermin Lopez (Barcellona - 75,6 mln euro): +20,6 mln
- Rayan Cherki (Man City - 78,6 mln euro): +19,4 mln
- Said El Mala (Colonia - 34 mln euro): +19,4 mln
- Nico Paz (Como - 73,9 mln euro): +16,2 mln
- Luis Diaz (Bayern Monaco - 81,8 mln euro): +15,5 mln
- Rayan (Bournemouth - 37,1 mln euro): +14,7 mln
- Portiere: Gianluigi Donnarumma (Man City): 55,9 mln
- Terzino destro: Achraf Hakimi (Psg): 82,3 mln
- Difensore centrale: Pau Cubarsì (Barcellona): 113,8 mln
- Terzino sinistro: Nuno Mendes (Psg): 86 mln
- Centrocampista difensivo: Vitinha (Psg): 96,1 mln
- Centrocampista centrale: Pedri (Barcellona): 138,1 mln
- Centrocampista offensivo: Jude Bellingham (Real Madrid): 177,2 mln
- Ala destra: Lamine Yamal (Barcellona): 286,8 mln
- Centravanti: Kylian Mbappé (Real): 232,2 mln
- Ala sinistra: Vinicius Junior (Real): 133,3 mln