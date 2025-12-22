 Shpendi, l'Al Sadd di Mancini su di lui: i famosi ed ex Serie A in Qatar | Sky Sport
Shpendi, tentazione Al-Sadd: Mancini lo vuole in Qatar. Le stelle del campionato

Affidato da novembre a Roberto Mancini, l'Al-Sadd ha messo gli occhi su Cristian Shpendi del Cesena. Classe 2003, l'attaccante italo-albanese potrebbe aggregarsi alle stelle della Qatar Stars League. Dalle vecchie conoscenze della Serie A come Luis Alberto, Piatek, Veretout e Ounas a campioni come Verratti, Firmino, Draxler, Mitrovic e Kimpembe. L'elenco è davvero ricchissimo...

