Affidato da novembre a Roberto Mancini, l'Al-Sadd ha messo gli occhi su Cristian Shpendi del Cesena. Classe 2003, l'attaccante italo-albanese potrebbe aggregarsi alle stelle della Qatar Stars League. Dalle vecchie conoscenze della Serie A come Luis Alberto, Piatek, Veretout e Ounas a campioni come Verratti, Firmino, Draxler, Mitrovic e Kimpembe. L'elenco è davvero ricchissimo...

IL TABELLONE DI MERCATO