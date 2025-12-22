Shpendi, tentazione Al-Sadd: Mancini lo vuole in Qatar. Le stelle del campionato
Affidato da novembre a Roberto Mancini, l'Al-Sadd ha messo gli occhi su Cristian Shpendi del Cesena. Classe 2003, l'attaccante italo-albanese potrebbe aggregarsi alle stelle della Qatar Stars League. Dalle vecchie conoscenze della Serie A come Luis Alberto, Piatek, Veretout e Ounas a campioni come Verratti, Firmino, Draxler, Mitrovic e Kimpembe. L'elenco è davvero ricchissimo...
- Si tratta di Cristian, 22enne attaccante italo-albanese del Cesena. Fratello gemello di Stiven (in forza all'Empoli), Shpendi arriva da due stagioni in doppia cifra e nell'attuale Serie B è a quota 6 reti in 17 presenze.
- Su di lui ha messo gli occhi l'Al-Sadd affidato da novembre a Roberto Mancini, che apprezza molto il giocatore soprattutto dopo l'infortunio di Roberto Firmino.
