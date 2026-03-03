Premier League, ecco le maglie dedicate a San Patrizio: dall'Aston Villa all'Everton. FOTO
L'appuntamento è al prossimo 17 marzo coi festeggiamenti per San Patrizio, patrono dell'Irlanda. E ad omaggiare la ricorrenza si sono aggregati quattro club di Premier League che, in collaborazione con 'Fanatics', hanno lanciato una collezione in edizione limitata. Trifogli, dettagli celtici e ovviamente l'immancabile verde: ecco come Aston Villa, Everton, Leeds e Sunderland hanno celebrato il loro legame irlandese
- Una collezione in edizione limitata griffata 'Fanatics', che ha vestito quattro club di Premier League in onore del 'St. Paddy's Day'. Il 17 marzo è anche festa nazionale per la Repubblica d'Irlanda, evento che si festeggia non solo a Dublino e in patria ma anche nei Paesi esteri dalla forte presenza irlandese.
- ASTON VILLA
- EVERTON
- LEEDS
- SUNDERLAND