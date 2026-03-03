L'appuntamento è al prossimo 17 marzo coi festeggiamenti per San Patrizio, patrono dell'Irlanda. E ad omaggiare la ricorrenza si sono aggregati quattro club di Premier League che, in collaborazione con 'Fanatics', hanno lanciato una collezione in edizione limitata. Trifogli, dettagli celtici e ovviamente l'immancabile verde: ecco come Aston Villa, Everton, Leeds e Sunderland hanno celebrato il loro legame irlandese

