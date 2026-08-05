 Giocatori under 18 più costosi nella storia della serie A. Classifica | Sky Sport
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I giocatori U18 più costosi di sempre in Serie A: Alajbegovic è 2°. CLASSIFICA

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L'arrivo di Kerim Alajbegovic alla Juventus ridisegna anche la classifica degli Under 18 più costosi di sempre in Serie A. Il bosniaco sale subito al secondo posto, alle spalle di Bastoni: il difensore era stato acquistato dall'Inter per poco più di 31 milioni, ma i bonus maturati nel corso degli anni hanno fatto lievitare il costo complessivo dell'operazione. Ricordate chi sono gli altri? Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

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