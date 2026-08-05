I giocatori U18 più costosi di sempre in Serie A: Alajbegovic è 2°. CLASSIFICA
L'arrivo di Kerim Alajbegovic alla Juventus ridisegna anche la classifica degli Under 18 più costosi di sempre in Serie A. Il bosniaco sale subito al secondo posto, alle spalle di Bastoni: il difensore era stato acquistato dall'Inter per poco più di 31 milioni, ma i bonus maturati nel corso degli anni hanno fatto lievitare il costo complessivo dell'operazione. Ricordate chi sono gli altri? Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)
- Costo: 7,7 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dalla Sampdoria al Parma
- Stagione: 2024/25
- Costo: 8 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Partizan alla Fiorentina
- Stagione: 2008/09
- Costo: 8,5 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dall'Inter all'Atalanta
- Stagione: 2018/19
- Costo: 9 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Genoa alla Juventus
- Stagione: 2015/16
- Costo: 10 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dal Genoa all'Inter
- Stagione: 2019/20
- Costo: 10 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Marsiglia al Sassuolo
- Stagione: 2025/26
- Costo: 11 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dalla Dinamo Zagabria all'Inter
- Stagione: 2012/13
- Costo: 11,9 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dall'Instituto ACC al Palermo
- Stagione: 2012/13
- Costo: 11,9 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dall'Hammarby al Como
- Stagione: 2025/26
- Costo: 14 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Lecce alla Fiorentina
- Stagione: 2004/05
- Costo: 14 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Cannes all'Inter
- Stagione: 1998/99
- Costo: 14,6 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dalla Roma al Sassuolo
- Stagione: 2017/18
- Costo: 16 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dal Genoa all'Atalanta
- Stagione: 2025/26
- Costo: 18,5 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dal Braga alla Lazio
- Stagione: 2017/18
- Costo: 20,3 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Genoa al Milan
- Stagione: 2011/12
- Costo: 22 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Marsiglia alla Roma
- Stagione: 2025/26
- Costo: 24 milioni di euro
- Età: 17 anni
- Trasferimento: dall'Internacional al Milan
- Stagione: 2007/08
- Costo: 31 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Bari alla Roma
- Stagione: 2001/02
- Costo: 32 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dal Leverkusen alla Juventus
- Stagione: 2026/27
- Costo: 40,7 milioni di euro
- Età: 18 anni
- Trasferimento: dall'Atalanta all'Inter
- Stagione: 2017/18